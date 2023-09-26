Penaltıda pas verilir mi? Penaltıda pas olara kullanıır mı?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Galatasaray'ın erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olduğu mücadelede eşine nadir rastlanan bir pozisyon meydana geldi. Peki, İcardi-Kerem paslaşmalı penaltı gol olmadı ancak Penaltıda pas verilir mi merak edildi.

Erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaştı. Maçta 37. dakikada kazanılan penaltıda Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Aktürkoğlu, pas olarak topu Icardi'ye bıraktı ancak Icardi'nin vuruşu kaleyi bulmadı. İcardi-Kerem paslaşmalı penaltısı sonrası Penaltıda pas verilir mi araştırıldı.

PENALTIDA PAS VERİLİR Mİ?

Penaltı Vuruşu

Eğer bir oyuncu kendi ceza alanı içinde veya Kural 12 ve 13'te belirtildiği gibi oyunun bir parçası olarak oyun alanı dışında direkt serbest vuruş gerektiren bir ihlal yaparsa, penaltı vuruşu verilir.

Penaltı vuruşundan doğrudan bir gol atılabilir.

Yöntem

Top penaltı noktasında sabit durmalıdır ve kale direkleri, üst direk ve kale ağları hareket halinde olmamalıdır.

Penaltı vuruşunu kullanacak oyuncu açık bir şekilde belirlenmelidir.

Savunan takımın kalecisi, topun vurulduğu ana kadar, yüzü vuruşu yapacak oyuncuya dönük olacak şekilde kale çizgisinde yer almalı ve kale direklerine, üst direğe ya da ağlara dokunmamalıdır.

Vuruşu yapan oyuncu ve kaleci dışındaki tüm oyuncular:

• penaltı noktasından en az 9.15 m (10 yds) mesafede

• penaltı noktasının gerisinde

• oyun alanı içerisinde

• ceza alanı dışında olmalıdır

Bütün oyuncular bu kurala uygun şekilde pozisyon aldıktan sonra hakem penaltı vuruşunun kullanılması için işaretini verir.

Penaltı vuruşunu kullanan oyuncu topu ileriye doğru vurmalıdır; top ileriye doğru hareket ettiği sürece topa topukla vurulmasına izin verilir.

Topa vurulduğu anda savunma yapan kalecinin bir ayağının en azından bir kısmı kale çizgisine temas etmelidir ya da kale çizgisi ile aynı hizada (havadan) olmalıdır.

Topa vurulduğunda ve top açık bir şekilde hareket ettiğinde oyundadır.

Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunana kadar topla tekrar oynayamaz.

Penaltı vuruşu, topun hareketi durduğunda, top oyun dışı olduğunda veya hakem herhangi bir ihlal nedeniyle oyunu durdurduğunda tamamlanır.

Penaltı vuruşlarının yapılması ve tamamlanması için maçın her iki yarısının ve uzatma devrelerinin sonunda ilave süre verilir. İlave süre verildiğinde penaltı vuruşu, vuruş kullanıldıktan sonra, topun hareketi durduğunda, top oyun dışı olduğunda, savunma takımının kalecisi hariç başka bir oyuncu (vuruşu yapan dahil) tarafından oynandığında, veya hakem vuruşu yapan oyuncunun veya takım arkadaşının herhangi bir ihlali nedeniyle oyunu durdurduğunda tamamlanmış olur. Eğer bir savunma oyuncusu (kaleci dahil) bir ihlal yaparsa ve penaltı kaçırılırsa/ kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır.

İhlaller ve Cezalar

Hakem penaltı vuruşunun kullanılması için işaret verdiğinde, vuruş yapılmalıdır; eğer vuruş zamanında yapılmazsa, hakem penaltı vuruşunun kullanılması için tekrar işaret vermeden önce disiplin cezası uygulayabilir.

Eğer top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri gerçekleşirse:

penaltı vuruşunu yapan oyuncu veya oyuncunun takım arkadaşı ihlalde bulunursa:

• eğer top kaleye girerse, penaltı vuruşu tekrarlanır

• eğer top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve oyunu endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatır

aşağıdaki durumlarda, gol atılıp atılmadığına bakılmaksızın oyun durdurulur ve endirekt serbest vuruş ile oyun tekrar başlatılır:

penaltı vuruşu geriye doğru kullanılırsa

• penaltı vuruşunu yapacağı belirlenen oyuncunun takım arkadaşı vuruşu kullanırsa; hakem vuruşu yapan oyuncuya ihtar verir

• vuruşu yapan oyuncu hız almayı tamamladıktan sonra topa vurur gibi yapıp yanıltırsa (hız alırken yanıltmaya izin verilmektedir); hakem vuruşu yapan oyuncuya ihtar verir

kaleci ihlal yaparsa:

• eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır

• eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır

• eğer topun kaleye girmesi kaleci tarafından önlenirse, vuruş tekrarlanır

Eğer kalecinin ihlali vuruşun tekrarlanmasına neden olursa, kaleci oyundaki ilk ihlali için uyarılır ve oyunun sonrasındaki ihlali(leri) için ihtar verilir.

• kalecinin takım arkadaşı ihlal yaparsa;

• eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır

• eğer top kaleye girmezse, vuruş tekrarlanır

• her iki takım oyuncusu da ihlal yaparsa, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. kural dışı yanıltma) vuruş tekrarlanır.

• kaleci ve vuruşu yapan oyuncu, aynı anda bir ihlal yaparsa, vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır.

Eğer penaltı vuruşu yapıldıktan sonra:

vuruşu yapan oyuncu topa, top başka bir oyuncuya temas etmeden önce tekrar dokunursa:

• endirekt serbest vuruş (elle oynama için direkt serbest vuruş) verilir.

• top ileri doğru hareket ederken bir dış etkene dokunursa:

• penaltı vuruşu tekrar edilir, ancak top kalenin içine doğru gidiyor ve yapılan müdahale kalecinin veya savunma oyuncusunun topla oynamasını engellemiyorsa; topun kaleye girmesi durumunda(topa temas edilse bile), müdahale hücum eden takım tarafından yapılmadığı sürece, gol geçerli sayılır.

• top kaleciden, üst direkten veya kale direklerinden oyun alanına geri dönerse ve sonrasında dışarıdan bir etken topa dokunursa:hakem oyunu durdurur,

• oyun topun dış etkene dokunduğu noktadan hakem atışıyla tekrar başlatılır.