Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasına ilişkin yeni bir kuralı duyurdu. Peki, Penaltıda kalecilerin direklere ve ağlara dokunması yasaklandı mı? Penaltıda kalecilerin direklere ve ağlara dokunması neden yasaklandı?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu. eni kurala göre kaleciler, penaltı atışları öncesinde kale direkleri ve ağlarına dokunarak vuruşu yapacak futbolcunun dikkatini dağıtamayacak. Peki, Penaltıda kalecilerin direklere ve ağlara dokunması yasaklandı mı? Penaltıda kalecilerin direklere ve ağlara dokunması neden yasaklandı?

PENALTIDA KALECİLERİN DİREKLERE VE AĞLARA DOKUNMASI YASAKLANDI MI?

IFAB, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak. Öte yandan IFAB'ın yayınladığı yeni kurala göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.