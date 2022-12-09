Penaltı kaleye kaç metre uzaklıkta? Futbol müsabakalarında eğer maçlar 120 dakika sonunda eşitlikle tamamlanırsa Penaltılar sonucu belirler. Peki, Penaltı noktası kaleye kaç metre uzaklıkta? Penaltı noktasının kaleye uzaklığı haberimizde...

PENALTI KALEYE KAÇ METRE UZAKLIKTA?

Penaltı noktası kale çizgisinden 11 metre (ya da İngiliz birim sistemine göre 12 yard = 10,9728 metre) uzaklıktadır.

Penaltı vuruşu (penaltı olarak kısaltılır), bir oyuncunun yalnızca rakip takımın kalecisi tarafından savunulan kaleye tek bir atış yapmasına izin verilen, federasyon futbolunda oyunu yeniden başlatma yöntemidir. Bir oyuncunun kendi ceza sahasında direkt serbest vuruşla cezalandırılabilecek bir faul yapması durumunda hakem tarafından verilir. Şut, kale çizgisine 11 m (12 yard) uzaklıkta olan ve taç çizgileri arasında ortalanmış olan penaltı noktasından yapılır.

Uygulamada, penaltı vuruşları en iyi ve en tecrübeli kalecilere karşı bile, çoğu zaman golle sonuçlanır. Penaltı, ceza ödüllerinin oyunu değiştiren kararlar olduğu ve özellikle düşük skorlu oyunlarda genellikle belirleyici olduğu anlamına gelmektedir. Bazı turnuvalarda, berabere tamamlanan maçlardan sonra hangi takımın galip geleceğini belirlemek için farklı kurallara sahip olan penaltı vuruşları yapılmaktadır.

Atışın yapıldığı beyaz noktaya penaltı noktası adı verilir ve tüm penaltı atışları penaltı noktasından yapılır. Penaltı noktası kale çizgisinden 11 metre (ya da İngiliz birim sistemine göre 12 yard = 10,9728 metre) uzaklıktadır. Penaltı atışı sırasında vuruşu yapacak oyuncu ile rakip kaleci dışındaki bütün oyuncular oyun alanının içinde, ceza sahasının dışında bulunmak zorundadır. Kaleci topa vuruluncaya kadar kendi kale çizgisini terk edemez. Vuruşu yapan oyuncu topu ileri (kaleye doğru) atmak zorundadır. Kaleci atışta kale alanını olabildiğince doldurmaya çalışır. Yükseğe ve köşeye atılan toplarda gol olma olasılığı en yüksektir.

Top kendi çevresinde 1 defa döndükten sonra oyunda kabul edilir. Atışı yapan oyuncu, başka bir oyuncu oynamadan topla ikinci defa temas edemez. Top kale direklerinin arasından geçerken kaleciye dokunsa bile gol kararı verilir. Gerektiği zaman ya da devrenin bitiminde penaltı atışı kararı verildiğinde atış yapılır. Ancak gol olmuşsa başlama vuruşu yapılmaz. Savunma hâlindeki takım, yukarıdaki kuralları ihlal ettiği takdirde gol olmamışsa atış tekrar edilir. Penaltı vuruşunu yapan oyuncu dışında, hücum eden takım oyuncularından biri kuralları çiğnediği zaman, vuruşu yapan oyuncu gol atmış ise sayı iptal edilir. Top kaleci tarafından kurtarıldığı ya da başka biçimde gol olmadığı takdirde oyun normal olarak devam eder. Kuralı bizzat atışı yapan oyuncu ihlal etmişse, o noktadan bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest vuruş verilir (Bu durum atışı yapan oyuncunun kaleciyi aldatması hâlinde de geçerlidir).

Penaltı atışını yapan oyuncu bunu kaleye doğru olmak şartıyla pas olarak da kullanabilir. Takım arkadaşlarından biri, topun kendi çevresinde bir tur dönmesinden sonra cezaalanına girerek topa vurduğu ve kaleden içeri soktuğu takdirde gol kararı verilir.