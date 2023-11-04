Penaltı var mı? Galatasaray-Kasımpaşa maçının en çok tartışılan pozisyonunda yorumcular hemfikir oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede Zaha attığı 2 golle yıldızlaşırken, konuk ekip 2. gol öncesinde penaltı bekledi. beIN Sports'un hakem yorumcuları Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duranpozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

"ELİYLE BİR İHLALİ YOK"

Deniz Çoban yaptığı yorumda, "Nelsson'un eliyle bir ihaleli yok. Diz darbesi de oyuncuyu etkilemez. Devam kararı doğru." ifadelerini kullandı.

Bahattin Duran ise pozisyonu, "Nelsson'un Gomis'e eliyle müdahalesinde ihlal yok. Diz temasında bu derece düşmez oyuncu. Kasımpaşalı oyuncu kendini çok kolay yere bıraktı. Penaltıyı gerektirecek müdahale yok. Pozisyon başlangıcında Gomis ofsayt da olabilir. Penaltı şüphesi olsa, ona da bakacaklardı." şeklinde değerlendirdi.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Bülent Yıldırım yaptığı yorumda ise, "Gomis'in dizlerinin bağı çözülmüş. Etkili bir itme ve tutma yok. Devam kararı doğru. İhlal görmüyorum." dedi.

İşte o pozisyon:

Görüntü: beIN Sports