Pena nedir? Pena ne işe yarar? - Haberler

Pena nedir? Pena ne işe yarar?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Pena, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Pena nedir? Pena ne işe yarar?
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Pena kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Pena nedir? Pena ne işe yarar?
PENA NE DEMEK?
Pena, gitar veya mandolin gibi telli çalgıları çalmaya yarayan çoğunlukla fildişi, mika, kemik, boynuz ya da plastik gibi malzemelerden yapılan çalma aracı, çalgıç. Dünyanın çeşitli bölgelerinde taş, pirinç ve hatta bağa (kaplumbağa kabuğundan yapılmış) penalara rastlamak mümkündür.
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