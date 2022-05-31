Pena nedir? Pena ne işe yarar? - Haberler

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Pena kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Pena nedir? Pena ne işe yarar?

PENA NE DEMEK?

Pena, gitar veya mandolin gibi telli çalgıları çalmaya yarayan çoğunlukla fildişi, mika, kemik, boynuz ya da plastik gibi malzemelerden yapılan çalma aracı, çalgıç. Dünyanın çeşitli bölgelerinde taş, pirinç ve hatta bağa (kaplumbağa kabuğundan yapılmış) penalara rastlamak mümkündür.

Haberler.com - Gündem