Bloomberg HT'de Yatırım Bülteni ve Yatırım Kulübü programlarının sunuculuğunu yapmakta olan Pelin Yantur kimdir? Merak ediliyor ve izleyiciler tarafından kaç yaşında, nereli sorular araştırılıyor. Peki, Pelin Yantur kimdir? Sunucu Pelin Yantur kaç yaşında, nereli Pelin Yantur İnstagram hesabı ne?

Pelin Yantur kimdir? Sorusu, Yatırım Bülteni ve Yatırım Kulübü programlarını izlemekte olan izleyiciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Ekranların bilinen yüzleri arasında yer almakta olan ismin İnstagram hesabı, kaç yaşında ve nereli olduğu da merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, Pelin Yantur kimdir? Sunucu Pelin Yantur kaç yaşında, nereli Pelin Yantur İnstagram hesabı ne?

PELİN YANTUR KİMDİR?

Pelin Yantur 1989 yılında dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği İlişkileri Programı'ndan mezun olmuştur. Pelin Yantur İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. Nişantaşı Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde dersler vermiştir. Bloomberg HT'de Yatırım Bülteni ve Yatırım Kulübü programlarının sunuculuğunu üstlenmektedir.