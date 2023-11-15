2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılacak. Seçime kısa süre kalmasıyla beraber isimler de araştırıldı. Peki, Pelin Sellitepe Turan kimdir? İyi Parti Güngören Belediye Başkanı adayı kaç yaşında, nereli?

Belediye seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber belediye başkanı adayları araştırıldı. İyi Parti Güngören Belediye Başkanı adayı olan isim ise merak ediliyor. Arama motorlarında araştırılan Pelin Sellitepe Turan kimdir? İyi Parti Güngören Belediye Başkanı adayı kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

PELİN SELLİTEPE TURAN KİMDİR?

1987 yılında doğan Pelin Sellitepe Turan, aslen Erzicanlı'dır. Marmara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan isim Kültür Üniversitesi'nde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2009 yılında avukatlık mesleğine başlayan Pelin Sellitepe Turan, 2014 senesinde Emrah Turan'la ile evlendi.

2024 YEREL SEÇİMLER NE Z AMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.