Pelin Kaya kimdir? Pelin Kaya kaç yaşında, nereli? Pelin Kaya hayatı ve biyografisi! - Haberler

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Pelin Kaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Pelin Kaya hakkında merak edilenler. Pelin Kaya hayatı ve biyografisi nedir?. Pelin Kaya kimdir?

PELİN KAYA KİMDİR?

Pelin Kaya Sabah gazetesinde moda yazıları yazdı, Marie Claire ve Harper's Bazaar dergileri için stil röportajları yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yerli ve yabancı ünlülerin stilini masaya yatırıyor, markalarla dijital projeler gerçekleştiriyor. Sabah gazetesinde köşe yazıları yazıyor.

Kaya, Paris Schiller Üniversitesi'nde Pazarlama okudu. Modaya olan merakı Paris'te yaşadığı bu sürede bir tutkuya dönüştü. 2008 yılında açtığı "Moda ve Sosyete" isimli blogu hayatının dönüm noktası oldu.

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