Malta'da iç mimar olarak çalışan Pelin Kaya'nın öldürülmesinin yakıları sürerken Pelin Kaya kim, katili kim? Pelin Kaya'yı kim öldürdü gibi konular merak edildi. Peki, Pelin Kaya kim, katili kim? Pelin Kaya'yı kim öldürdü?

Malta'da doğum gününü kutladığı restorana giren arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden ardından cenazesi İstanbul'a getirilen Mimar Pelin Kaya hakkında detaylar araştırılıyor. Peki,Pelin Kaya kim, katili kim? Pelin Kaya'yı kim öldürdü?

PELİN KAYA KİM, KATİLİ KİM?

Mimar Pelin Kaya'nın annesi, "Çocuğum doğum gününde bana acı haberini verdi. Kendisi, 'Birisini öldüreceğim' diye yola çıkmış. Benim kızımın yaş günüydü. O caninin cezası kesinleşsin en ağır cezayı istiyorum" dedi.

Kızını kaybeden baba İsmet Kaya, "Kızım Malta'ya dil okulu için gitmişti. Okulunu başarıyla bitirdi. Daha sonra kendi mesleği ile ilgi bir iş buldu ve orada çalışıyordu. Yılbaşında buraya geldi görüştük tekrar Malta'ya döndü. 17 Ocak akşamı kız arkadaşıyla yaş gününü kutlamış ve kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra, kaldırımda yürürken arabasını bilerek kaldırma çıkaran bir cani tarafından kızımın canı alındı. Bu günde vefatının 7 gününde mevlit okuttuk, Allah rahmet eylesin kızıma" dedi.

"Pelin için, adalet için uğraşacağız, güçlü olacağız"

Hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, "Bu acıyı yaşamak kolay değil. Pelin için adalet için uğraşacağız, güçlü olacağız. Bugün Pelin için vefatının 7'nci günü duasını okuttuk. Yarında davası için aile büyüklerimiz ile birlikte Malta'ya gideceğiz. Pazartesi sabah duruşmada olacağız. Bu süreç ne kadar uzayacak bilmiyorum. Dileğimiz en kısa sürede adaletin yerini bulması." şeklinde konuştu.