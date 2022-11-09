Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hasta mı oldu soruları gündeme geliyor. Pelin Karahan eşi kim, ne oldu merak ediliyor. Ünlü oyuncunun eşi Bedri Güntay'ın hastalığı nedir ve Pelin Karahan eşi Bedri Güntay hasta mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Pelin Karahan eşi kim? Pelin Karahan eşi Bedri Güntay hasta mı?

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hastanelik oldu. Ardından, Pelin Karahan eşi kim? Pelin Karahan eşi Bedri Güntay hasta mı? sorularına yanıt aranıyor. Pelin Karahan eşi kim ve Pelin Karahan eşi Bedri Güntay hasta mı merak ediliyor. Pelin Karahan eşi kim? Pelin Karahan eşi Bedri Güntay hasta mı? Pelin Karahan eşi kim? Pelin Karahan eşi Bedri Güntay hasta mı? Detaylar haberimizdedir…

PELİN KARAHAN EŞİ KİM?

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu eşinin durumunun iyi olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedir Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti şu an hastanede gözerim altında tedavisi devam ediyor. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum, anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler."

Ünlü oyuncunun eşine Florence Nightingale Hastanesi'nde anjiyo yapıldı. Karahan'ın yüzü olduğu kolajen markasının yarın yapılacak tanıtımı da bu nedenle iptal edildi. Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay'ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.

PELİN KARAHAN EŞİ BEDRİ GÜNTAY HASTA MI?

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşine akciğer embolisi teşhisi konduğunu ve anjiyo işlemi yapıldığını ifade etti. Karahan eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini ve hastanede gözetim altında olduğunu da sözlerine ekledi. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus'ta bir hastanede yatan Bedri Güntay'ın damarına pıhtı attığı tespit edildi.