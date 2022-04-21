Pelin Gündeş kimdir? Pelin Gündeş Bakır kaç yaşında, nereli? Pelin Gündeş hayatı ve biyografisi!

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PROF. DR. PELİN GÜNDEŞ BAKIR KİMDİR?

Pelin Gündeş Bakır, 13 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Anne adı Maral, baba adı Erhan'dır.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İngiltere'de inşaat mühendisliği alanında Imperial College'dan Diploma (DIC) ve yine Londra Üniversitesi Imperial College'da beton yapılar dalında master (MSc) dereceleri aldı. İstanbul Teknik Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. Belçika'da Leuven Üniversitesinde post-doktora yaptı. ABD'de FEMA'dan afet yönetimi ve deprem konularında eğitim aldı.

İTÜ'de Deprem ve Yapı Mühendisliği dallarında 2004'te doçent, yine İstanbul Teknik Üniversitesinde 2010 yılında profesör oldu. 70'in üstünde bilimsel eseri bulunmaktadır. Avrupa ve Amerika'da 4 bilim dergisinin Editörler Kurulu Üyesi ve 20 bilim dergisinin Hakem Kurulu Üyesidir. İTÜ'nün yanı sıra Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde ders verdi. 2009'da deprem hasarının azaltılması konusunda FABED Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü aldı.

24. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi seçildi.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Gündeş Bakır, evli ve 3 çocuk annesidir.

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