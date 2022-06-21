Pelin Elitez kimdir? Pelin Elitez kaç yaşında, nereli? Pelin Elitez biyografisi nedir?

2019 yılında ise Utku Faik Yılmaz tarafından yönetilen, söz ve müziği Mert Kayıkçıoğlu'na ait Alaçatı Çeşme isimli şarkının klibini müzik severler ile buluşturmuştur. Peki, Pelin Elitez kimdir? Pelin Elitez kaç yaşında, nereli? Pelin Elitez hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PELİN ELİTEZ KİMDİR?

1980 yılının Şubat ayında dünyaya gelen güzel isim aslen İzmir'lidir. Eğitim döneminde başlayan müzik serüveni hayatının her anında devam etmiştir. Müzisyen arkadaşı Yalçın Öztüfekçi'nin teşviki ile başlamış, aile meclisi ve dostlarının ısrarı ile gittiği yerlerde sahne almış ve şarkı söylemiştir. Ancak asıl başlangıcı bir gün Orhan Gencebay ile Sibel Can'ın parçası olan Kadere Bak adlı şarkıyı söylerken kız kardeşinin kendisini videoya çekip internete yüklemesi ile başlamıştır. Video çok kısa sürede büyük bir ilgi görmüş ve konser teklifleri almaya başlamıştır. Özellikle Orhan Gencebay'ın memleketi Samsun başta olmak üzere Elitez'i dinlemek için ciddi bir hayran kitlesi İzmir'e gitmeye başlamış, müzik hayatına farklı bir renk katmıştır.

Profesyonel hayatını başarılı bir iş kadını olarak sürdüren Pelin Elitez, profesyonel müzikal kariyerine ise 2015 yılında Mesela Aşk isimli ilk albümü ile adım atmıştır. Şarkının sözleri Ercan Saatçi'ye, müzik ve düzenlemesi ise Ufuk Yıldırım'a aittir.

2019 yılında ise Utku Faik Yılmaz tarafından yönetilen, söz ve müziği Mert Kayıkçıoğlu'na ait Alaçatı Çeşme isimli şarkının klibini müzik severler ile buluşturmuştur.

Güzel sanatçı 2012 yılında müzik dünyasının başarılı isimlerinden olan Ufuk Yıldırım ile evlenmiştir. Ancak evliliği 2016 yılında son bulmuştur. Bu evliliğinden 2013 doğumlu Armin Yıldırım isminde bir kızı vardır.

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