Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Pelin Çift hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Pelin Çift'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Pelin Çift kimdir? Pelin Çift kaç yaşında, nereli? Pelin Çift hangi kanalda?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Pelin Çift hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Pelin Çift'in hayatını araştırıyor. Peki, Pelin Çift kimdir? Pelin Çift kaç yaşında, nereli? Pelin Çift hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

PELİN ÇİFT KİMDİR?

Pelin Çift (d. 1978, İzmir), Türk sunucu ve haberci.

Eğitimi

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olan Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyeri

İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı hava durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

Pelin Çift günümüzde Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur.

2013'te Show TV'de yayımlanan Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2015 yılı itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır.

2016 yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi" adlı kitabı Erhan Altunay ile ve "Kudüs'ün Gizemli Tarihi" adlı kitabı Ömer Faruk Harman ile birlikte çıkarmıştır.

Ayrıca 2019 yılından beri TRT 1'de yayımlanan "3'te 3 Tarih" adlı yarışma programını sunmaktadır.

Çalıştığı TV kanalları