Pelin Batu eşi kimdir? Macit Bitargil kim, mesleği ne?

Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde evlendi. Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi. Pelin Batu eşi kimdir? Macit Bitargil kimdir?

PELİN BATU EŞİ KİMDİR?

Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde evlendi. Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.

Haberler.com - Gündem