Ünlü oyuncu Pelin Akil'in başrolünü oynadığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı konusu gündemde. Dizinin takipçileri, oyuncunun ayrılıp ayrılmayacağı konusunda merak içinde. Peki, Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta seyirciyi ekrana kilitliyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü heyecanla takip ediliyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda Pelin Akil yer alacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Pelin Akil diziden ayrılacak mı araştırılmaktadır. Peki, Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam ayrılıyor mu? Pelin Akil yeni sezonda yok mu? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

PELİN AKİL BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AYRILIYOR MU?

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılmıştır.