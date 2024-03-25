Üye Girişi
Haberler

Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

BURSA - Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu. Vatandaşların dikkatini çeken pelikanlar bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameraya yansıdı.

Zengin coğrafyasıyla göçmen kuşların barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerdeki kanatlı misafirleri ağırlamaya başladı. Ege bölgesine doğru göç eden pelikan sürüsü iftara yakın Bursa semalarında görüldü. Simetrik şekilde uçan pelikanlar toplu halde simetrik uçuşlarıyla görsel şölen oluşturdu. O anları gören vatandaşlar, telefonlarına sarılırken, pelikanların gökyüzünde oluşturduğu şölen kameraya yansıdı. Göçmen kuşlar bir süre sonra Manyas Gölü ve Ege Bölgesi yönüne uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title