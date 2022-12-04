Bağırsak kanseri sebebiyle hastaneye kaldırılan Brezilya futbolunun efsanesi Pele sağlık durumu nasıl, son durumu nedir merak ediliyor. Pele'nin hastalığı ne ve Pele sağlık durumu nasıl, son durumu nedir soruları gündeme geliyor. Peki, Pele sağlık durumu nasıl, son durumu nedir? Pele'nin hastalığı ne?

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'den kötü haber geldi. Ardından, Pele sağlık durumu nasıl, son durumu nedir ve Pele'nin hastalığı ne soruları gündeme geliyor. Pele sağlık durumu nasıl, son durumu nedir? Pele'nin hastalığı ne? merak ediliyor. Pele sağlık durumu nasıl, son durumu nedir? Pele'nin hastalığı ne? Detaylar haberimizdedir…

PELE'NİN HASTALIĞI NE?

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; 82 yaşındaki Pele, bağırsak kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapide istenilen ilerlemeyi kaydedemedi. Efsane futbolcunun artık destek tedavi gördüğü ve hayat kalitesinin düşmesini engellemek için tedbirler alındığı belirtildi.

PELE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bağırsak kanseri sebebiyle hastaneye kaldırılan Brezilya futbolunun efsanesi Pele, kemoterapiye yanıt vermedi. Yoğun bakıma alınan eski futbolcunun kritik saatlere girdiği belirtildi. Brezilyalı futbol efsanesi Pele'den kötü haber geldi. Bağırsak kanseriyle mücadele eden eski futbolcunun durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

Efsane futbolcu Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "Geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Mbappe de, "Kral için dua ediyorum." mesajıyla efsane isme destek verdi.