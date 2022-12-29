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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden öldü, hasta mıydı? Pele kaç yaşında öldü?

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Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden öldü, hasta mıydı? Pele kaç yaşında öldü?

Pele öldü mü merak ediliyor. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı. Peki, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden öldü, hasta mıydı? Pele kaç yaşında öldü?

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Pele öldü mü? Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı. Peki, Pele öldü mü? Pele neden öldü, hasta mıydı? Pele kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında Albert Einstein Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden öldü, hasta mıydı? Pele kaç yaşında öldü?

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden öldü, hasta mıydı? Pele kaç yaşında öldü?

Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Böbrek ve kalp rahatsızlıkları da artmıştı. Pele'nin kızı ölümünden birkaç gün önce babasının son halini paylaşmıştı.

Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden öldü, hasta mıydı? Pele kaç yaşında öldü?

Kemoterapi sebebiyle böbrek ve kalbinde de sorunlar yaşayan Pele, 2021'den beri kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olan Pele, FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu seçilmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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