Pekmez öksürüğü keser mi? Pekmez öksürüğe iyi gelir mi? Tereyağlı pekmez öksürüğe iyi gelir mi?

Mevsimin değişmesi ile birlikte özellikle çocuklu ailelerde hastalıklar kendini göstermeye başladı. Öksürük, ateş, enfeksiyon derken bu liste uzayı gidiyor. Peki, Pekmez öksürüğü keser mi? Pekmez öksürüğe iyi gelir mi? Pekmezin öksürüğe faydası var mı? Üzüm pekmezi öksürüğe iyi gelir mi? Hangi pekmez öksürüğü keser? Öksürüğü en çabuk ne geçirir? Tereyağlı pekmez öksürüğe iyi gelir mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Pekmez öksürüğü keser mi? Pekmez öksürüğe iyi gelir mi? Pekmezin öksürüğe faydası var mı? Üzüm pekmezi öksürüğe iyi gelir mi? Hangi pekmez öksürüğü keser? Öksürüğü en çabuk ne geçirir? Tereyağlı pekmez öksürüğe iyi gelir mi? Keçiboynuzu pekmezi öksürüğü keser mi? Hangi pekmez öksürüğe iyi gelir? Öksürüğe ne iyi gelir bitkisel? Ve benzeri gibi birçok soru öksürükten kurtulmak isteyen vatandaşlartarafından sıkça sorulmaktadır. Peki pekmez öksürüğe iyi gelir mi? Pekmezin öksürüğe faydası var mı? Detaylar haberimizde...

PEKMEZ ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

Pekmez ve karabiber karışımı, özellikle soğuk havalarda iyice artış gösteren hatta göğsü ağrıtacak kadar şiddetlenebilen inatçı öksürüğe iyi gelir. Uzmanlar yutkunma, nefes alma ve kuru öksürük gibi rahatsızlıklarda pekmezin karabiber ile kaynatılıp tüketilmesini tavsiye etmektedirler.

HANGİ PEKMEZ ÖKSÜRÜĞÜ KESER?

Üzüm pekmezi, dut pekmezi, karadut pekmezi, andız pekmezi, keçiboynuzu pekmezi, şekerkamışı pekmezi… Doğal meyvelerden elde edilen pekmezler oldukça besleyici ve sağlıklı ürünlerdir. Özellikle de keçiboynuzu pekmezi, pekmezlerin en şifalısı olarak değerlendirilmektedir. İçerdiği gallik asit akciğerlere etkisi bulunan güçlü bir antioksidandır. Astım hastalarına tavsiye edilmektedir. Bronşit hastalarına ve öksürük sıkıntısı olanlara da iyi gelmektedir.

PEKMEZ KARABİBER KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

1 çay bardağı kadar dut, keçiboynuzu veya üzüm pekmezinin içerisine bir miktar karabiber ekleyin ve kısık ateşte kaynatın. Bu karışımdan sabah akşam bir kaşık tüketin. Düzenli kullanımda 1-2 gün içinde öksürüğünüz geçecektir.

ZEYTİNYAĞI VE PEKMEZ ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

Uzmanlar, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmez ve zeytinyağı karışımının kuru veya balgamlı öksürüğe karşı güçlü etki gösterdiğini söylemektedirler.

ÖKSÜRÜK İÇİN PEKMEZ ZEYTİNYAĞI NASIL YAPILIR?

Sızma zeytinyağı ve pekmezi eşit oranlarda bir tencereye koyarak karıştırın. Miktarı kaç gün kullanmayı düşünüyorsanız ona göre ayarlayın. Daha sonra bu karışımı, ağzınızı yakmayacak bir sıcaklıkta olmasına dikkat ederek ocakta hafifçe ısıtın. Gece yatarken birkaç yemek kaşığı kadar bu karışımdan için ama sonrasında hiçbir şey yiyip içmeyin. Eğer uyanabilirseniz gece içilmesi de tavsiye edilmektedir. Öksürük için karışımdan birkaç gün içmek yeterli olmaktadır. Ancak kronik farenjitten kaynaklanan öksürük için bu yönteme iki hafta kadar devam edilmesi tavsiye edilmektedir.

TEREYAĞLI PEKMEZ NASIL HAZIRLANIR?

Bir cezve içerisine 1 su bardağı kadar keçiboynuzu, dut veya üzüm pekmezi ve yarım çay bardağı kadar su ekleyin, kısık ateşte kaynatın. Daha sonra ise karışımı katı hale getirecek kadar bir miktarda tereyağı katın. Bu karışımdan sabahları ve akşamları birer yemek kaşığı kadar tüketin.

EVDE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?