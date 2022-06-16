Alkan Kalkavan kimdir? Alkan Kalkavan mesleği ne, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Alkan Kalkavan kimdir? Alkan Kalkavan mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

ALKAN KALAKAVAN KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğan Onur Alkın Kalkavan, University Of Plymouth, Denizcilik İşletmesi ve Denizcilik Hukuku bölümünü 2000 yılında bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa yüksek lisans programında 2003 yılında tamamlamıştır. İş hayatına Turkon Holding bünyesinde başlayan ve çeşitli kademelerde görev yapan Kalkavan, halen Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Turkon Kara Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olup, Turkon Holding A.Ş. ve Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. İleri seviyede İngilizce bilen Onur Alkın Kalkavan evli ve 2 çocuk babasıdır. Onur Alkın Kalkavan 30.10.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimize Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.?

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