Pek Yakında oyuncuları kimler? Pek Yakında ne anlatıyor, konusu ne? Pek Yakında oyuncu kadrosu!
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Pek Yakında filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Pek Yakında filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Pek Yakında oyuncuları kimler? Pek Yakında ne anlatıyor, konusu ne? Pek Yakında oyuncu kadrosu! İşte detaylar...
Pek Yakında, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği kadrosunda Tülin Özen, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Zafer Algöz'ün yer aldığı Türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Pek Yakında filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Pek Yakında oyuncuları kimler? Pek Yakında ne anlatıyor, konusu ne? Pek Yakında oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...
PEK YAKINDA OYUNCU KADROSU!
Cem Yılmaz - Zafer Yıldız
Tülin Özen - Arzu Yıldız
Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)
Özkan Uğur - Ejder Abi
Zafer Algöz - Ahben Sonel
Çağlar Çorumlu - Zeki
Ayşen Gruda - Remziye
Hare Sürel - Tuna
Cengiz Bozkurt - Suat
Zerrin Tekindor - Meral
Tuğrul Tülek - İnce
Nurgül Yeşilçay - Hemşire
Ülkü Duru - Cansın
Can Yılmaz - Sabri
Emin Gürsoy - İzzettin
Metin Coşkun - Metin
Bahtiyar Engin - Efektçi Ali
PEK YAKINDA KONUSU NE?
Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.