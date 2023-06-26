Star Tv ekranlarında yayınlanan Pek Yakında filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Pek Yakında filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Pek Yakında oyuncuları kimler? Pek Yakında ne anlatıyor, konusu ne? Pek Yakında oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Pek Yakında, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği kadrosunda Tülin Özen, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Zafer Algöz'ün yer aldığı Türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Pek Yakında filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Pek Yakında oyuncuları kimler? Pek Yakında ne anlatıyor, konusu ne? Pek Yakında oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

PEK YAKINDA OYUNCU KADROSU!

Cem Yılmaz - Zafer Yıldız

Tülin Özen - Arzu Yıldız

Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)

Özkan Uğur - Ejder Abi

Zafer Algöz - Ahben Sonel

Çağlar Çorumlu - Zeki

Ayşen Gruda - Remziye

Hare Sürel - Tuna

Cengiz Bozkurt - Suat

Zerrin Tekindor - Meral

Tuğrul Tülek - İnce

Nurgül Yeşilçay - Hemşire

Ülkü Duru - Cansın

Can Yılmaz - Sabri

Emin Gürsoy - İzzettin

Metin Coşkun - Metin

Bahtiyar Engin - Efektçi Ali

PEK YAKINDA KONUSU NE?

Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.