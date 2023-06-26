Pek Yakında filminin sonunda ne oluyor? Pek Yakında final sahnesi İZLE! Pek Yakında filmi nasıl bitiyor?
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Star Tv'de yayınlanan Pek Yakında filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Pek Yakında filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Pek Yakında filminin sonunda ne oluyor? Pek Yakında final sahnesi nasıl? Pek Yakında filmi nasıl bitiyor? ?İşte detaylar...
Cem Yılmaz'ın 2014 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, Pek Yakında filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Pek Yakında filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Pek Yakında filminin sonunda ne oluyor? Pek Yakında final sahnesi İZLE! Pek Yakında filmi nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...
PEK YAKINDA FİLMİNİN SONUNDA NE OLUYOR?
Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.
PEK YAKINDA OYUNCU KADROSU!
Cem Yılmaz - Zafer Yıldız
Tülin Özen - Arzu Yıldız
Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)
Özkan Uğur - Ejder Abi
Zafer Algöz - Ahben Sonel
Çağlar Çorumlu - Zeki
Ayşen Gruda - Remziye
Hare Sürel - Tuna
Cengiz Bozkurt - Suat
Zerrin Tekindor - Meral
Tuğrul Tülek - İnce
Nurgül Yeşilçay - Hemşire
Ülkü Duru - Cansın
Can Yılmaz - Sabri
Emin Gürsoy - İzzettin