Star Tv'de yayınlanan Pek Yakında filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Pek Yakında filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Pek Yakında filminin sonunda ne oluyor? Pek Yakında final sahnesi nasıl? Pek Yakında filmi nasıl bitiyor? ?İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın 2014 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, Pek Yakında filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Pek Yakında filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Pek Yakında filminin sonunda ne oluyor? Pek Yakında final sahnesi İZLE! Pek Yakında filmi nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...

PEK YAKINDA FİLMİNİN SONUNDA NE OLUYOR?

Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.

PEK YAKINDA OYUNCU KADROSU!

Cem Yılmaz - Zafer Yıldız

Tülin Özen - Arzu Yıldız

Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)

Özkan Uğur - Ejder Abi

Zafer Algöz - Ahben Sonel

Çağlar Çorumlu - Zeki

Ayşen Gruda - Remziye

Hare Sürel - Tuna

Cengiz Bozkurt - Suat

Zerrin Tekindor - Meral

Tuğrul Tülek - İnce

Nurgül Yeşilçay - Hemşire

Ülkü Duru - Cansın

Can Yılmaz - Sabri

Emin Gürsoy - İzzettin