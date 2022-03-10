Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında oyuncuları ve konusu ne?
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Pek Yakında filmi nerede çekildiği ve konusunun ne olduğunu seyirciler tarafından merak ediliyor. Başrol oyuncuların Cem Yılmaz'ın olduğu Pek Yakında filmi oyuncu kadrosunda kimler var araştırılıyor. Peki, Pek Yakında filmi konusu ne?
Seyirciden tam not almayı başaran Pek Yakında filmi nerede çekildi izleyenler tarafından araştırılıyor. Başarılı film Pek Yakında ne zaman vizyona girdi ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Cem Yılmaz'ın başrol oynadığı Pek Yakında filmi konusu ne olduğu merak ediliyor. Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında oyuncuları ve konusu ne? Detaylar haberimizdedir…
Pek Yakında filmi nerede çekildi izleyenler tarafından merak ediliyor. Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Pek Yakında filmi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çekilmiştir.
Cem Yılmaz - Zafer Yıldız - Beşir
Tülin Özen - Arzu Yıldız
Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)
Özkan Uğur - Ejder Abi
Zafer Algöz - Ahben Sonel
Çağlar Çorumlu - Zeki
Ayşen Gruda - Remziye
Hare Sürel - Tuna
Cengiz Bozkurt - Suat
Zerrin Tekindor - Meral
Tuğrul Tülek - İnce
Nurgül Yeşilçay - Hemşire
Ülkü Duru - Cansın
Can Yılmaz - Sabri
Emin Gürsoy - İzzettin
Metin Coşkun - Metin
Bahtiyar Engin - Efektçi Ali
Pelin Ekinci Kaya - Komşu
Ata Berk Mutlu - Cihan
Orçun Iynemli - Orçun
Sarp Akkaya - Sarp
Muhittin Korkmaz - Boğaç Boray'ın asistanı
Ayhan Kahya - Boğaç Boray seslendirmesi
Mazhar Alanson - Cameo
Yılmaz Erdoğan - Cameo
Enis Fosforoğlu - Cameo
Sunay Akın - Cameo
Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.
Pek Yakında filmi 2 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmiştir.