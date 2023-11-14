Pehli tarifi! MasterChef Pehli nasıl yapılır?

Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pehli ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pehli nasıl yapılır? Pehli nedir? Pehli nasıl yapılır, Pehli yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pehli yapıldı, evde klasik Pehli yapıldı! İşte en güzel Pehli!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pehli hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pehli hazırladı. Peki, Pehli nedir? Pehli nasıl yapılır? Pehli nedir?

PEHLİ TARİFİ!

Pehli İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

1 kg kemikli parça et (beş parça)

4 adet patlıcan

4 adet domates

3 adet sivri biber

gerektiği kadar su

tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı yoğurt

Pehli Nasıl hazırlanır?

Eski yemeklerimizden olan pehli, koyunun sağ uyluk kaburgası yani döş kısmından yapılır. (Pehli: Gövdenin iki yanı demektir.) Etler el büyüklüğünde parçalanır. Üzerine yoğurt ve karabiber sürüldükten sonra tereyağında kızartılır ve bir tencereye alınır. Biraz su eklenerek etler kemiklerinden ayrılıncaya kadar pişirilir, suyu azalırsa, sıcak su ilave edilir. Patlıcanlar alaca soyulur, ikiye bölünür ve doğranır, limon suyu ve tuz konulmuş suyun içinde biraz bekletilir. Yıkanıp sıkılan patlıcanlar ve doğranmış biberler tereyağında kızartılır. Bir kaba alınan kızarmış sebzelerin üzerine etler dizilir, etin suyu üzerinden gezdirilir ve domatesleri doğranır, tuzu ekilir ve hafif ateşte 15-20 dakika ya da fırında pişirilir.

Not: Kızartılıp, pişirilen etlerin suyu ile yapılan pirinç pilâvının yanında sebzesiz olarak etler (pehli) servis yapılabilir.

Not: Et yemekleri ve kebaplarda özellikle, Sivas'tan çıkan tatlı tuz denilen yerli tuz kullanılmalıdır.