Pegasus Karadağ'a uçuşlarını başlattı

Pegasus Hava Yolları, son zamanların en çok tercih edilen tatil noktalarına sahip Karadağ'a uçuşlarını başlattı. İstanbul çıkışlı seferler haftanın dört günü gerçekleştirilecek.

Pegasus Hava Yolları, son zamanların en çok tercih edilen tatil noktalarına sahip Karadağ'a uçuşlarını başlattı.

"Türkiye'nin dijital hava yolu" sloganıyla faaliyet gösteren Pegasus, son zamanların en çok tercih edilen tatil noktalarına sahip Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya İstanbul çıkışlı uçuşlarını başlattı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Podgorica'ya haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki bugün (19 Temmuz tarihinde) gerçekleştirildi. Hava yolu şirketi Sabiha Gökçen-Podgorica uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Podgorica Havalimanı'na Pazartesi günleri 11.10, Çarşamba günleri 11.30, Cuma günleri 11.45 ve Pazar günleri 11.50'de düzenleniyor. Podgorica Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Pazartesi günleri 12.50, Çarşamba günleri 13.10, Cuma günleri 13.25, Pazar günleri ise 13.30'da düzenleniyor. - İSTANBUL