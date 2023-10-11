Pegasus Havayolları'nın İsrail uçuşlarını durdurup durdurmadığı ve uçuşların iptal olup olmadığı konusunda birçok soru soruluyor. Pegasus'un İsrail uçuşları konusunda bir karar alıp almadığı merak ediliyor. Peki, Pegasus israil uçuşlarını durdurdu mu? İsrail uçuşları iptal mi? İşte detaylar...

Türk Hava Yolları, İsrail ile Hamas arasında yaşanan gerilim nedeniyle İsrail seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini duyurdu. THY'nin iptal kararının ardından Pegasus İsrail uçuşlarını iptal edecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İsrail uçuşlarının iptal mi araştırılmaktadır. Peki, Pegasus İsrail uçuşlarını durdurdu mu? İsrail uçuşları iptal mi? Detaylar haberimizde...

PEGASUS İSRAİL UÇUŞLARINI DURDURDU MU?

Pegasus Hava Yolları, İsrail uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Öte yandan gün içinde Güney Kore, Hollanda, Hindistan, Norveç, Macaristan, Almanya, İngiltere ve ABD'ye ait hava yolu firmaları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.