Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi paylaşımı nedir? - Haberler

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Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi paylaşımı nedir?

Haberler.com - Gündem
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İslam aleminin en özel ve önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, dün idrak edildi. Müslümanlar için manevi değeri olan bu gecede yapılan bir paylaşım ise büyük tepki çekti. Peki, Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanları Kadir Gecesi ne paylaştı? İşte Pegasus çalışanlarının saygısız paylaşımı!

Pegasus çalışanları Kadir Gecesi ne paylaştı? İslam aleminin en özel ve önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, dün idrak edildi. Müslümanlar için manevi değeri olan bu gecede yapılan bir paylaşım ise büyük tepki çekti. Peki, Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanları Kadir Gecesi ne paylaştı? İşte Pegasus çalışanlarının saygısız paylaşımı!

Manevi olarak İslam alemi için önem taşıyan bu gecede, sosyal medyada yapılan çirkin bir paylaşım ise pes dedirtti. Pegasus Hava Yolları çalışanları olduğu iddia edilen bir grup, alkol masasından bir fotoğraf paylaştı.

Kadehlerin havaya kaldırıldığı kare, sosyal medyada "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri ile paylaşıldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi paylaşımı nedir?

Paylaşım sonrası kullanıcılar bunu yapanlar için harekete geçilmesi yönünde çağrı yaptı. Konu hakkında onlarca tweet atıldı. Ayrıca Pegasus'a da şahısların işlerine son verilmesi yönünde çağrı yaptılar. Öte yandan tepkilerin büyümesinin ardından fotoğraftaki şahıslar tek tek sosyal medya hesaplarını kapattı.

Tepkilerden bazıları:

Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi paylaşımı nedir?

Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi paylaşımı nedir?

Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi paylaşımı nedir?

Pegasus çalışanları ne paylaştı? Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi paylaşımı nedir?

Haberler.com - Gündem

Kadir Gecesi, Pegasus, Uçak, Gündem, Yaşam, Haberler

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