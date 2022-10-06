Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Hull City yönetimi yeni bir isimle anlaştı. Pedro Martins ise Hull City'nin yeni teknik direktörü olduğu söyleniyor. Portekizli teknik adamın Wigan Athletic maçı öncesi bugün tekrar MKM Sdadyumu'na geleceği kaydedilmesinin ardından Pedro Martins'in kim olduğu merak edildi. Pedro Martins kimdir? Pedro Martins kaç yaşında, nereli? Pedro Martins kariyeri! Pedro Martins hayatı!

Pedro Martins kimdir? sorusu Hull City'ye geleceği haberlerinin ardından merak edildi. Arama motorlarında Pedro Martins kimdir? sorusunu aratan futbolseverler Hull City'nin yeni teknik direktörünü merak ediyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan bir paylaşım yaptı. Ilıcalı, Hull City-Wigan Athletic maçı öncesi stadyumdan Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PEDRO MARTİNS KİMDİR?

Pedro Rui da Mota Vieira Martins (17 Temmuz 1970 doğumlu) Portekizli profesyonel bir futbol menajeri ve eski bir oyuncudur. Feirense, Vitória de Guimarães , Sporting CP , Boavista , Santa Clara ve Alverca'yı temsilen Primeira Liga'da on sezonda toplam 197 maç ve dokuz gol kaydetti . On altı yıllık profesyonel kariyerine Segunda Liga'da 126 maç ve sekiz gol ekledi. Martins, 2006 yılında União de Lamas'ta yönetici olarak çalışmaya başladı ve Marítimo'da dört yıl geçirdi.Olympiakos'tan sorumlu üç Süper Lig Yunanistan şampiyonluğu ve 2019-20'de bir çift kazandı.

Feira , Santa Maria da Feira'da doğan Martins, yerel CD Feirense'de başladı ve 1988-89 sezonunun sonunda Primeira Liga'ya yükselmeyi başardı . Müsabakadaki ilk maçına 19 Ağustos 1989'da 19 yaşındayken CF União'ya karşı 1-0 kazandıkları maçta 90 dakika oynayarak çıktı; kariyerine ofansif orta saha oyuncusu olarak başladı.

1994 yılında Martins, Vitória de Guimarães ile anlaştı . Tek sezonunda kariyerinin en iyi beş golünü attı, dördüncü sırada bitirmeye ve ardından UEFA Kupası'na katılmaya yardımcı oldu . Martins, 1995 yazında takım arkadaşı ve adaşı Pedro Barbosa ile birlikte Sporting CP'ye katıldı.Estádio José Alvalade'deki üç yıllık görev süresi boyunca nispeten kullanıldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 27 Ağustos 1997'de evinde Beitar Jerusalem FC'nin 3-0 mağlup olduğu maçın son 18 dakikasını göstererek çıktı. ikinci eleme turu. Sonraki dört yıl içinde Martins , Boavista FC , CD Santa Clara ve FC Alverca ile Portekiz üst liginde rekabet etmeye devam etti.İkinci takımdaki görevinden sonra 34 yaşında emekli oldu, daha sonra Vitória de Setúbal , FC Porto ve CF Os Belenenses'te müdür yardımcılığı yaptı.

Martins Portekiz adına bir maç kazandı ve 29 Mart 1997'de 1998 FIFA Dünya Kupası elemeleri için Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Oceanoin'in 60. dakikada yerine oyuna girdi. 9 Nisan 2018'de Martins , Olympiakos FC'nin başında kovulan Óscar García'nın yerini alarak Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.İkinci tam sezonunda kulübün 45. Süper Lig Yunanistan şampiyonluğunu kazandıve kariyerini yeniledi anlaşma 2022'ye kadar.12 Eylül 2020'de takımı AEK Atina FC'ye karşı tek golle kupayı kazandı ve çift . 21 Ekim 2020'de , Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Olympique de Marsilya'yı 1-0 yenen Martins, tüm Avrupa yarışmalarında Reds ile 15. maçını kazandı ve daha önce Dušan Bajevic'in tuttuğu rekoru geride bıraktı.Takip eden 11 Nisan'da, Panathinaikos FC karşısında 3-1'lik bir galibiyetin ardından takım , yerel üstünlüğünü yeniledi. Martins , 27 Ocak 2022'de Pire merkezli kulüpte iki yıl daha kalma sözü verdi.4 Mayıs'ta takımı, ikinci sıradaki PAOK FC'yi 2-1 kazanarak, dört maç kala arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu kazandı .