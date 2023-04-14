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Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Pedro Martins FB'nin yeni hocası mı?

Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Pedro Martins FB'nin yeni hocası mı?

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Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor. Pedro Martins iddiaları sonrası Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Pedro Martins FB'nin yeni hocası mı? soruları gündeme taşındı.

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Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor. Pedro Martins iddiaları sonrası Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Pedro Martins FB'nin yeni hocası mı? gündeme taşındı. Detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sezon sonunda yolların ayrılması durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu iddia edildi.

Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hocadan gelecek olumsuz bir cevaba karşın ise sarı-lacivertliler alternatif bir isim üzerinde duruyor.

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda hedefinde bir başka Portekizli hoca Pedro Martins olduğu iddia edildi. Olympiakos ile 2018-2022 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Martins'in görevine, ağustos ayında Maccabi Haifa'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.

Kasım ayından bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Pedro Martins FB'nin yeni hocası mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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