Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor. Pedro Martins iddiaları sonrası Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Pedro Martins FB'nin yeni hocası mı? soruları gündeme taşındı.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, yarın ligde 106. kez karşılaşacak

Fenerbahçe'de bomba iddia! Jorge Jesus giderse yerine gelecek isim bile belli

Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor. Pedro Martins iddiaları sonrası Pedro Martins Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Pedro Martins FB'nin yeni hocası mı? gündeme taşındı. Detaylar...

PEDRO MARTİNS FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sezon sonunda yolların ayrılması durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu iddia edildi.

JESUS'A ELİNİ ÇABUK TUT UYARISI

Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hocadan gelecek olumsuz bir cevaba karşın ise sarı-lacivertliler alternatif bir isim üzerinde duruyor.

PEDRO MARTINS İDDİASI

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda hedefinde bir başka Portekizli hoca Pedro Martins olduğu iddia edildi. Olympiakos ile 2018-2022 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Martins'in görevine, ağustos ayında Maccabi Haifa'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.

KATAR LİGİ'NDE 4. SIRADA

Kasım ayından bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.