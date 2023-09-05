Pediatri, çocuk sağlığını ve hastalıklarını ele alan tıbbın bir dalıdır. Pediatri bölümü hangi hastalıklara bakar araştırılmaktadır. Peki, Pediatri nedir? Pediatri hastalıkları neler? Pediatri bölümü neye bakıyor? İşte detaylar...

Çocuk sağlığı, toplumların en değerli varlıkları olan çocukların iyi bir sağlık durumunda olmasını sağlamak için büyük bir öneme sahiptir. Pediatri, çocukların sağlığına odaklanan tıp dalı olarak tanımlanır. Pediatri, bebeklerden ergenlik dönemine kadar olan yaş gruplarındaki çocukların tıbbi bakımını ve sağlık sorunlarını ele alır. Peki, Pediatri nedir? Pediatri hastalıkları neler? Pediatri bölümü neye bakıyor? Detaylar haberimizde...

PEDİATRİ NEDİR?

Pediatri, çocukların sağlık sorunlarını tanımlayan, teşhis eden, tedavi eden ve önleyen tıp dalıdır. Pediatri uzmanları, çocukların büyüme ve gelişimini yakından izlerler ve bu süreçte sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ederler. Pediatri uzmanları, bebeklikten ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların özel sağlık ihtiyaçlarına odaklanır.

PEDİATRİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Pediatri, çocuklarda görülen çeşitli sağlık sorunlarına odaklanır. Bu sağlık sorunları şunları içerebilir:

İnfeksiyonlar: Çocuklar sık sık üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, grip, suçiçeği ve diğer enfeksiyonlara yakalanabilirler.

Bağışıklık Sorunları: Bağışıklık sistemi sorunları çocukları daha savunmasız hale getirebilir ve otoimmün hastalıklara yol açabilir.

Alerjiler: Alerjik reaksiyonlar, besin alerjileri veya alerjik rinit gibi çocuklarda sık görülen sorunlar olabilir.

Astım: Astım, çocuklarda solunum yolu problemlerine yol açabilir ve tedavi edilmelidir.

Gelişim Sorunları: Gelişimsel gecikmeler veya özel öğrenme güçlükleri gibi gelişimle ilgili sorunlar pediatri alanında ele alınır.

PEDİATRİ BÖLÜMÜ NEYE BAKIYOR?

Pediatri bölümü, aşağıdaki alanları kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir:

Rutin Bakım: Pediatrik muayeneler, aşılar ve büyüme izlemi gibi rutin bakım hizmetleri sunar.

Acil Bakım : Çocuk acil durumları, acil servislerde veya pediatrik yoğun bakım ünitelerinde ele alınır.

Nöroloji: Nöroloji pediatrik nörolojik hastalıkları teşhis eder ve tedavi eder.

Kardiyoloji: Pediatrik kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi sorunlarını inceler.

Onkoloji: Pediatrik onkoloji, çocuklarda kanser teşhisi ve tedavisi ile ilgilenir.