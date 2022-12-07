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Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyenler için zorunlu tutulan bir yeterlilik belgesi olan Pedagojik formasyon hakkında birçok detay merak ediliyor. Merak edilenler arasında Pedagojik formasyon veriliyor mu? Ve Pedagojik formasyon kaçıncı sınıfta, kimlere verilecek? Sorusu da yer alıyor. Peki, Pedagojik formasyon veriliyor mu? Pedagojik formasyon kaçıncı sınıfta, kimlere verilecek?

PEDAGOJİK FORMASYON VERİLİYOR MU?

Mezun olup atama bekleyenler için bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık."