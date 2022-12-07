Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyenler için zorunlu tutulan bir yeterlilik belgesi olan Pedagojik formasyon, birçok kişinin merak konusu haline geldi. Eğitim Fakültesi mezunu kişiler başta olmak üzere Pedagojik formasyon nedir? Sorusu araştırıyor. Peki, Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyon kimler alabilir?

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PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.