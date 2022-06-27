Pedagojik formasyon kalktı mı? DANIŞTAY KARARI ile pedagojik formasyon kaldırıldı mı, iptal mi edildi?

Pedagojik formasyon kalktı mı, Pedagojik formasyon kararı kaldırıldı mı, son durum ne sorusuna yanıt aranıyor. Üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon alması gerekiyor. Peki, Pedagojik formasyon kalktı mı? Danıştay kararı ile pedagojik formasyon kaldırıldı mı, iptal mi edildi? İşte detaylar haberimizde...

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Açıklamada "Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir" denildi.

FORMASYON NASIL ALINIR?

Formasyon almanın bazı belli başlı kuralları bulunur. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen lisans programlarının birisinden mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca formasyon belgesi için akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Formasyon eğitim ücreti her üniversitede farklılık gösterir. Çoğu üniversitede formasyon ücreti 2000 TL civarındadır. Formasyon başvurusu için bazı belgeleri tamamlanması gerekir Bu belgeler;

BAŞVURU FORMU

Öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi

İki adet vesikalık fotoğraf

Onaylı lisans not durum belgesi

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekontu gerekmektedir.

Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir.

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