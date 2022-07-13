Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ediyordu. Danıştay aldığı karar ile Pedagojik Formasyon eğitimi hakkında son durum netleşti. Peki, Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne? İşte, detaylar…

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Türk PDR Derneği, Formasyon hakkında alınan mahkeme kararını açıkladı.

İşte, o paylaşım:

"Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştayara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının yetkinliği ve yeterliliği yanında Eğitim Bilimleri yetkinlik ve yeterliliğini ve alan mezunlarının haklarını korumakla yükümlü Türk PDR Derneği olarak kararı memnuniyetle karşılıyoruz."

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