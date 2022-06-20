Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ediyordu. Danıştay aldığı karar ile Pedagojik Formasyon eğitimi hakkında son durum netleşti. Peki, Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne? İşte, detaylar…

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Danıştay'ın Pedagojik Formasyon kararı hakkında paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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