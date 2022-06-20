Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne? - Haberler

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Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?

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Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?

Pedagojik formasyon eğitimi uzun süredir eğitim dünyasının tartışma konusu haline gelmişti. Son yapılan açıklamalar sonrası Pedagojik formasyon eğitimi hakkında alınan karar gündem oldu. Peki, Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?

Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ediyordu. Danıştay aldığı karar ile Pedagojik Formasyon eğitimi hakkında son durum netleşti. Peki, Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne? İşte, detaylar…

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Danıştay'ın Pedagojik Formasyon kararı hakkında paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?

Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?

Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?

Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?

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