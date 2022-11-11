Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? Pedagojik formasyon alanlar Uzman Öğretmenlik sınavına girmeyecek mi?
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PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMENLER UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN MUAF MI?
Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Pedagojik formasyon alan öğretmenlerin yüksek lisans yapmış olduğu sayıldığında uzman öğretmenlik sınavından muaf olduğunu söyledi.