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Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? Pedagojik formasyon alanlar Uzman Öğretmenlik sınavına girmeyecek mi?

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Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? Pedagojik formasyon alanlar Uzman Öğretmenlik sınavına girmeyecek mi?

Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? sorusunu merak ediyor. Sosyal medyada konuşulan Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf iddialarının ardından adaylar Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? Pedagojik formasyon alanlar Uzman Öğretmenlik sınavına girmeyecek mi? sorularını merak etti.

Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? sorusu gündemde yer alıyor. Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan öğretmenler Pedagojik formasyon alanlar Uzman Öğretmenlik sınavına girmeyecek mi? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMENLER UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN MUAF MI?

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Pedagojik formasyon alan öğretmenlerin yüksek lisans yapmış olduğu sayıldığında uzman öğretmenlik sınavından muaf olduğunu söyledi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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