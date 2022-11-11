Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? Pedagojik formasyon alanlar Uzman Öğretmenlik sınavına girmeyecek mi?

Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? sorusunu merak ediyor. Sosyal medyada konuşulan Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf iddialarının ardından adaylar Pedagojik formasyon alan öğretmenler Uzman Öğretmenlik sınavından muaf mı? Pedagojik formasyon alanlar Uzman Öğretmenlik sınavına girmeyecek mi? sorularını merak etti.