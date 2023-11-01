Peçenekli Süleyman son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'nın sevilen sanatçısı Peçenekli Süleyman ismiyle tanınan Süleyman Keleş son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir lenfoma tanısı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören Peçenekli Süleyman cenazesi Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yeni Peçenek Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip defnedildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ankara'nın sanatçısı Peçenekli Süleyman Keleş'i Sincan Yeni Peçenek Köy Mezarlığında ailesi, dostları ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Sevilen sanatçının cenazesine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç'ın yanı sıra Hakan taşıyan, Ankaralı Turgut, Hüseyin Kağıt, Çubuklu Yaşar, Çubuklu Cem, Mustafa Taş, Veli Erdem Karakülah, Kadir Elbeği, Mehmet Demirtaş, Ömer Faruk Bostan, Hüseyin Demirbilek gibi çok sayıda Ankaralı sanatçı katıldı.