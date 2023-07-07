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Pdm Clara kimdir? Arda Güler ile takipleşen Pdm Clara kaç yaşında, ne iş yapıyor? Pdm Clara hayatı ve biyografisi!

Pdm Clara kimdir? Arda Güler ile takipleşen Pdm Clara kaç yaşında, ne iş yapıyor? Pdm Clara hayatı ve biyografisi!

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Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye resmen imza attı. Daha sonrasında sosyal medya üzerinde takipleştiği bir isim gündem oldu ve bu nedenle Pdm Clara kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Pdm Clara kimdir? Arda Güler ile takipleşen Pdm Clara kaç yaşında, ne iş yapıyor? Pdm Clara hayatı ve biyografisi!

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Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye resmen imza attı. Daha sonrasında sosyal medya üzerinde takipleştiği bir isim gündem oldu ve bu nedenle Pdm Clara kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Pdm Clara kimdir? Arda Güler ile takipleşen Pdm Clara kaç yaşında, ne iş yapıyor? Pdm Clara hayatı ve biyografisi!

PDM CLARA KİMDİR?

PDM Clara'nı İnstagram üzerinde 430 bin takipçisi bulunurken, Tiktok platformu üzerinde ise 48 bin takipçisi bulunuyor. Günlük hayatını sosyal medya üzerinde paylaşmakta olan fenomen Clara hakkında internet üzerinde detaylı bir bilgi bulunmuyor. Arda Güler daha öncesinde Pdm Clara ile takipleşmesi nedeniyle sosyal medya üzerinde oldukça fazla konuşulmuştu. Daha sonrasında bu takipleşmenin sona erdiği biliniyordu. Arda Güler'in transferi sonrası Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayıp ''Tekrardan hoş geldin. Seni Uzun zamandır görmedim." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Real Madrid Arda Güler Gündem Magazin Haberler

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