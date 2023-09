Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretinde, PBS kanalına konuştu. Erdoğan, sunucunun sorduğu sorulara verdiği yanıtlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. İnternette paylaşılan videonun tam versiyonunu merak eden vatandaşlar PBS nerenin kanalı, sunucusu kim? Erdoğan PBS Newshour programı nereden izlenir Türkçe? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

PBS NERENİN KANALI, SUNUCUSU KİM?

Public Broadcasting Service (PBS), Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve halka yönelik yayınlar yapan bir televizyon ağıdır. PBS, 4 Kasım 1969 tarihinde kurulmuştur ve ABD'nin en büyük kamu yayın ağı olarak kabul edilir. Amerikan halkına eğitici, kültürel ve bilgilendirici içerik sunmayı amaçlayan bir dizi bağımsız üye istasyonu tarafından işletilmektedir.

PBS'in en bilinen yönlerinden biri, yüksek kaliteli belgesel filmler, drama dizileri, eğitim programları ve çocuk programları üretmesi veya bu tür programlara ev sahipliği yapmasıdır. Özellikle "Sesame Street" gibi eğitici çocuk programları, PBS'in tanınmış içeriklerindendir.

PBS, federal hükümet fonları, üye istasyonlardan gelen bağışlar ve kurumsal sponsorluklar gibi kaynaklarla finanse edilir. Ticari reklamlarla yayın yapmamak, PBS'in belirgin özelliklerinden biridir ve bu nedenle bağımsız ve reklamsız bir televizyon ağı olarak bilinir.

PBS, Amerikan halkına eğitim, kültür ve bilgi sunmanın yanı sıra çeşitli yerel programlar ve belgesel dizileriyle de tanınır. PBS, toplumsal sorumluluk taşıyan, nitelikli ve çeşitli televizyon içeriğine erişimi artırmayı hedefleyen bir kuruluştur.

PBS SUNUCUSU AMNA NAWAZ KİMDİR?

PBS kanalında Erdoğan'a soru soran PBS Sunucusu Amna Nawaz kimdir? Merak konusu oldu. İşte detaylar…

Amna Nawaz, PBS NewsHour'un eş sunucusu olarak görev yapmaktadır.

Nisan 2018'de PBS NewsHour'a katılmadan önce ABC News'de sunucu ve muhabir olarak çalışan Nawaz, son dakika haberlerini sunmuş ve 2016 başkanlık seçimlerinin canlı yayınını yönetmiştir. Daha önce NBC News'de dış haberler muhabiri ve İslamabad Büro Şefi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda NBC'nin 2014 yılında Amerika'nın en hızlı büyüyen ve en çeşitli nüfusundan hikayeleri öne çıkarmak için kurduğu Asya Amerika platformunun kurucusu ve eski yönetici editörüdür.

Nawaz NewsHour'da Beyaz Saray'dan, ülkenin dört bir yanından ve dünyanın dört bir yanından siyaset, göçmenlik, dış ilişkiler, eğitim, silah şiddeti, ceza adaleti reformu, iklim, kültür ve spor gibi çeşitli konularda haberler yaptı.

Ayrıca NBC News ve MSNBC'ye katkıda bulunmaktadır.

Kariyeri boyunca, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırı, Uvalde, Teksas'taki Robb İlkokulu'nda meydana gelen kitlesel silahlı saldırı, Başkan Joe Biden, Başkan Donald J. Trump ve Başkan Barack Obama'nın seçimleri ve yemin törenleri, Katrina Kasırgası, 2010 Haiti depremi, ABD'nin Afganistan'daki savaşı ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olayları haberleştirmiştir.

Nawaz, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de dahil olmak üzere çok sayıda devlet başkanı ve uluslararası liderle röportaj yapmıştır. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, DHS Bakanı Alejandro Mayorkas ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo da dahil olmak üzere çok sayıda milletvekili ve yönetim yetkilisiyle görüşmüştür. Nawaz ayrıca aralarında ünlü yönetmen Ava Duvernay, aktör Riz Ahmed, WNBA yıldızı Sue Bird ve country şarkıcısı Reba McEntire'in de bulunduğu farklı sektörlerden habercilerle röportajlar yaptı.

Nawaz, Teksas Uvalde'deki Robb İlkokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıyı yerinde takip etmesi de dahil olmak üzere, Amerika'daki silah şiddeti salgınıyla ilgili haberleri nedeniyle 2023 yılında Peabody Ödülü ile onurlandırılan NewsHour ekibinin bir parçasıydı. Ayrıca, Newshour'un 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıyla ilgili haberleri nedeniyle 2022'de Peabody Ödülü'ne layık görülen ekibin bir parçasıydı.

Nawaz daha önce de küresel plastik kirliliğini ve bu kirliliği ele alma çabalarını inceleyen 2019 yapımı "The Plastic Problem" adlı belgesel çalışmasıyla Peabody Ödülü kazanmıştı. Nawaz'ın diğer belgeselleri arasında Amerika'daki çocuk bakımı krizini konu alan 2021 yapımı "Raising the Future" ve hapishane sonrası yeniden girişin zorluklarını takip etmek için daha önce hapsedilmiş dört kişinin hayatını izleyen 2022 yapımı "Life After Lockup" yer alıyor.

2020 yılında Nawaz, Amerikan halkının hukuk ve hukuk sistemi anlayışını geliştiren çalışmaları onurlandıran Silver Gavel Ödülleri için finalist seçilen "Broken Justice" adlı bir ceza adaleti podcast'ine ev sahipliği yaptı. Ayrıca 2021'de Covid-19'un Amerikalıların hayatlarını nasıl değiştirdiğine dair pandemi odaklı bir podcast serisi olan "The Longest Year "ın sunuculuğunu yaptı.

Nawaz, dünyanın önde gelen sanatçıları, müzisyenleri ve yaratıcılarından bazılarının profillerini ve röportajlarını içeren primetime PBS dizisi "Beyond the Canvas "ın üç sezonunu sunmuştur.

Nawaz, 2019 yılında bir başkanlık tartışmasını yöneten ilk Asyalı Amerikalı ve ilk Müslüman Amerikalı oldu.

Nawaz, ABC News'deyken "Roberts County: En Trump Yanlısı Kasabada Bir Yıl" adlı belgeselin sunuculuğunu yaptı ve Başkan Trump'ın görevdeki ilk yılında dört ailenin hayatını takip etti. Ayrıca ABC News Radio için Amerika'yı bölen konular hakkında düşünce liderleriyle derinlemesine, bire bir konuşmalar içeren "Uncomfortable" podcast serisinin sunuculuğunu yaptı.

NBC News'deyken, ilk kızına hamileyken o zamanlar El Kaide ve Taliban'ın küresel merkezi olan Kuzey Veziristan'a erişim sağlayan ilk yabancı gazeteci oldu.

Nawaz, Georgetown Üniversitesi Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsü'nde Güz 2021 Araştırmacısı olarak görev yapmıştır. Dış İlişkiler Konseyi, Asya Amerikan Gazeteciler Derneği, Güney Asya Gazeteciler Derneği ve Inter-American Dialogue üyesidir.

Nawaz, 2023 yılında Gold House tarafından A100 onur ödülüne layık görülmüştür. Asya Pasifik Amerikan Kongre Çalışmaları Enstitüsü'nün Vizyon Ödülü'nün ve 2022'de Müslüman İşleri Kamu Konseyi'nin Medya Ödülü'nün sahibi oldu. Ayrıca 2018'de American Muslim Institution'ın Medyada Mükemmellik Ödülü ve 2009 NBC News Özel Programı "Obama Beyaz Sarayının İçinde" kapsamında Emmy ödülü ile onurlandırılmıştır.

Pakistanlı bir anne babanın birinci kuşak Amerikalı kızı olarak Virginia'da doğmuş ve büyümüştür. Pennsylvania Üniversitesi'nden lisans derecesi alan Nawaz, burada çim hokeyi takımının kaptanlığını yapmış ve Zimbabwe Üniversitesi'nde yurtdışı eğitimi almıştır. Daha sonra London School of Economics'ten yüksek lisans derecesini almıştır.

Eşi Paul ve iki kızıyla birlikte Washington, D.C. bölgesinde yaşamaktadır.

