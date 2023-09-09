Yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı ve ilk ders zilinin çalacağı 11 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül otobüs, metro bedava mı olacak?

Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu, 11 Eylül tarihinin gelmesi ile birlikte gündemde en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 11 Eylül otobüs, metro bedava mı sorularına yaptığı açıklamalar ile yanıt verdi. Peki, Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 11 Eylül otobüs, metro bedava mı olacak?

PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının 11 Eylül tarihinde başlaması nedeniyle bir dizi önlem aldı. Toplu ulaşımda yoğunluğun önüne geçmek için ek seferler konurken, pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILACAK

İett, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

SERVİSLERE ARABALI VAPURLARDA ÖNCELİK TANINACAK

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM'de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06: 00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.