Pazartesi okullar var mı? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılıyor?

Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında okulların ne zaman açılacağı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda ise Pazartesi okullar var mı? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılıyor? soruları gündeme geldi. Peki, Pazartesi okullar var mı? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılıyor?