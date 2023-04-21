Pazartesi okullar var mı? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılıyor?
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Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında okulların ne zaman açılacağı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda ise Pazartesi okullar var mı? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılıyor? soruları gündeme geldi. Peki, Pazartesi okullar var mı? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılıyor?
2023 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Pazartesi okullar var mı? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılıyor? sorularını araştırdı. İşte detaylar...
PAZARTESİ OKULLAR VAR MI?
MEB, 14 Nisan Cuma gününün ardından ikinci ara tatile girdi. Cuma günü okullarda eğitim devam etmesinin ardından ara tatil başladı. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.