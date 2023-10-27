1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayrama kısa süre kala vatandaşlar Pazartesi okullar tatil mi? 30 Ekim okul var mı, yok mu? 27-28-29-39 Ekim tatil mi, yarım gün mü olacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? 27-28-29-29 Ekim tatil mi, yarım gün mü olacak?

30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Öğrenciler ve veliler ise Pazartesi okullar tatil mi? 30 Ekim okul var mı, yok mu? 27-28-29-39 Ekim tatil mi, yarım gün mü olacak? sorularına yanıt arıyor.

30 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim Pazartesi günü resmi tatil sayılmamaktadır bu nedenle okullarda eğitime devam edilecek.

27 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

27 Ekim Cuma günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime devam edilecek.

29 EKİM

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Buna göre 29 Ekim okullar tatil olmaktadır. Bu yıl 29 Ekim tarihi Pazar gününe denk gelmektedir. Ayrıca 30 Ekim 2023 Pazartesi günü resmi tatil değildir. Okullar ve diğer kurumlar kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. 28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün çalışabilecek ve ek mesai alabilecek.

29 EKİM NEDEN KUTLANIR, NE OLDU?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal (milli) bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

CUMHURİYETİN İLANI NE ZAMAN?

Osmanlı İmparatorluğu, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Millî Mücadele, Ekim 1922 tarihinde millî güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet İnönü ile birlikte bir yasa değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.

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