14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç sandık başına giderken, seçimin ikinci turunun gerçekleşeceği 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek. İkinci tura kalan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Pazartesi okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak? soruları yer alıyor.

Pazartesi okullar tatil mi? merak ediliyor. Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamamasıyla birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gideceği kesinleşti. Peki, Pazartesi okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler ile ilgili açıklaması şöyle olmuştu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak."