İstanbul'da devam eden sağanak yağışla ilgili AKOM'un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara tedbir uyarısı yapıldı. Arama motorlarında ise Pazartesi okullar tatil mi? 2 Ekim okul var mı, yok mu? soruları araştırıldı.

Pazartesi okullar tatil mi? 2 Ekim İstanbul okul var mı, yok mu?

İstanbul Valiliği, sarı koduyla kuvvetli yağış uyarısında bulunup tedbir alınmasını istedi. Kuvvetli sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Peki, Pazartesi okullar tatil mi? 2 Ekim okul var mı, yok mu?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul Valiliği okulların tatil olduğu yönünde bir açıklamada bulunmamıştır