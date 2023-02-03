Yarıyıl tatilinin sona ermesi ile birlikte 6 Şubat tarihinde başlayacak olan yeni döneme dair Pazartesi okul yarım gün mü? Sorusu merak ediliyor ve öğrenciler başta olmak üzere internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Pazartesi okul yarım gün mü? 6 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım gün mü?

Pazartesi okul yarım gün mü? Sorusu, birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor, arama motorları üzerinde 6 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım gün mü? Sorusu ile birlikte sıklıkla sorgulatılıyor. Özellikle kar yağışının etkili olacağının bildirilmesi ile birlikte 6 Şubat Pazartesi gününe dair detaylar araştırılıyor. Peki, Pazartesi okul yarım gün mü? 6 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım gün mü?

PAZARTESİ OKUL YARIM GÜN MÜ?

Yeni dönemin ilk günü olarak bilinen 6 Şubat Pazartesi günü okul tam gün olmak üzere eğitim gerçekleştirilecektir. Pazartesi okul yarım gün mü? Sorusuna dair, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir bilgilendirme gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle 6 Şubat Pazartesi okullar tam gün olarak eğitime devam edecektir.

6 ŞUBAT KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da pazar ve pazartesi günü etkili olacağı ve yaklaşık 20 Cm'yi bulacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle 6 Şubat tarihinde İstanbul'da eğitim-öğretim'e olağan bir şekilde devam edilecektir. Yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

Şubat ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başlarken, birçok ilçede atıştıran kar yağışı sonrası megakentte yaşayan vatandaşlar şehri beyaza bürüyecek asıl kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyordu. Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.