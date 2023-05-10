Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili Pazartesi okul var mı, yok mu? 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak? soruları aratılıyor.

Pazartesi okul var mı, yok mu? sorusu son günlerin gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalmasıyla beraber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Pazartesi okul var mı, yok mu? 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak?

15 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI, YOK MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

15 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK tarafından 15 Mayıs günü üniversitelerin tatil olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.