Pazartesi mesai var mı? 26 Haziran Pazartesi tatil mi?
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Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Pazartesi mesai var mı? 26 Haziran Pazartesi tatil mi? soruları merak edildi.
Pazartesi mesai var mı? 26 Haziran Pazartesi tatil mi? soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde Pazartesi mesai var mı? 26 Haziran Pazartesi tatil mi?soruları yer aldı.
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
Bununla birlikte, 26 Haziran Pazartesi günü özel sektör için tatil değildir. Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsamaktadır.
İdari izin sadece kamu personeli için geçerlidir. Özel sektör olan bankalar ise idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar ise Borsa İstanbul'un çalışma sistemine bağlı olarak çalışıyor bu nedenle bankaların 26-27 Haziran tarihlerinde çalışması bekleniyor.
Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor bu nedenle bankalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Kurban Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.
26 Haziran günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle noterler açık olacak.
Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi