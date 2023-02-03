İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi. Peki, Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Haftaya okullar tatil mi? 6 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi. Peki, Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Haftaya okullar tatil mi? 6 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu için kar uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Vali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir." ifadelerini kullandı. Okulların tatil olma durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENMEKTEDİR"

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün5 günlük hava raporunda da İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İstanbul Valiliği'nin de doğruladığı tarihe göre mega kentte pazar akşamı etkili bir kar yağışı bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca İstanbul'da etkisini sürdüreceği ifade edildi.