PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR? 4 Eylül 2023 Pazartesi bu akşam TV'de hangi diziler var, ATV, Kanal D, Star, Fox, Show, TV8, TRT1 hangi diziler var?
Bu akşam hangi dizilerin televizyonda olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Seyirciler en çok Pazartesi hangi diziler var? 4 Eylül 2023 Pazartesi bu akşam TV'de hangi diziler var, ATV, Kanal D, Star, Fox, Show, TV8, TRT1 hangi diziler var? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 4 Eylül Pazartesi TV yayın akışı…
Televizyonda bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Seyirciler evlerinde televizyon başına geçip kanal kanal gezmek yerine tüm dizilerin bir arada olduğu bir listeyi arıyor vePazartesi hangi diziler var? 4 Eylül 2023 Pazartesi bu akşam TV'de hangi diziler var, ATV, Kanal D, Star, Fox, Show, TV8, TRT1 hangi diziler var? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 4 Eylül Pazartesi TV yayın akışı…
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam TV'de birbirinden farklı diziler seyircilerle beraber olacak. İşte kanal kanal 4 Eylül 2023 Pazartesi yayın akışı…
KANAL D
- 20:00 Arka Sokaklar
- 23:15 Dönence
- 02:00 Çemberimde Gül Oya
- 04:30 Kavak Yelleri
SHOW TV
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Barbar Conan
- 02:15 Barbar Conan
- 03:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 05:30 Yeni Gelin
ATV
- 20:00 Safir
- 22:45 Safir
- 01:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 04:15 Mutfak Bahane
TV8
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 05:00 Tuzak
STAR TV
- 20:00 Aile Arasında
- 03:30 Erkenci Kuş
- 05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Ejder Kılıcı
- 22:25 Yardımcı Oyuncu
- 23:25 Üniversdeli
- 00:20 Benim Güzel Ailem
- 03:05 Seksenler
FOX TV
- 20:00 Recep İvedik 7
- 01:45 Bu Tabak Kimin?
- 04:30 En Hamarat Benim
- 06:00 Ruhun Duymaz