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Pazartesi hangi diziler var? 23 Eylül TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? 23 Eylül TV'de bu akşamki diziler
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Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Eylül 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Eylül 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Teşkilat (20.00)

ATV: Karadut (20.00)

Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Show TV: Deha (20.00)

NOW TV: dizi yok

Star TV : dizi yok

23 EYLÜL PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Kızıl Goncalar

04:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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